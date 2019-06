Ombudsman: Ministers en Groninger bestuurders, zet vandaag nog stappen in het belang van de Groningers

De Nationale ombudsman maakt zich al langer grote zorgen over de wijze waarop de gevolgen van de gaswinning worden aangepakt en de impact die dit heeft op de bewoners. Aan het bestuurlijk overleg van woensdag 5 juni van ministers en Groninger bestuurders, laat hij in een zorgenbrief weten te hopen dat zij vandaag nog met elkaar stappen kunnen zetten in het belang van de Groningers.

Reinier van Zutphen: 'Voor de Groningers is het van essentieel belang dat er oprechte erkenning komt voor de situatie waarin zij zich al jaren bevinden en die naar verwachting ook niet op korte termijn is opgelost. Schadeherstel moet voortvarend en gebaseerd op 'high trust' worden opgepakt. En ook de versterking moet nu echt worden opgepakt en uitgevoerd, samen met bewoners en bij voorkeur toekomstgericht, aan de hand van een integrale gebieds- en dorpsontwikkeling.'

De Nationale ombudsman was eind mei weer in Groningen om poolshoogte te nemen bij bewoners en bestuurders. Van hen hoort en ziet hij wat het ontbreken van perspectief en het niet hebben van regie over je eigen leven, de lange wachttijden voor schadeafhandeling en het uitblijven van de versterking met hen doet. De zorgen die mensen hebben over de veiligheid van zichzelf en hun kinderen, vragen om een andere aanpak. De ombudsman ziet dat de kwetsbare relatie burger – overheid in Groningen steeds verder onder druk komt te staan en vindt dat zeer zorgwekkend.