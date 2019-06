Aanhouding verdachte steekincident

Even voor 20.30 uur kwam bij de politie de melding binnen dat een steekincident had plaatsgevonden bij het winkelcentrum en dat het slachtoffer zich had gemeld in het ziekenhuis. Aangekomen in het ziekenhuis, troffen agenten in eerste instantie één slachtoffer aan. Kort hierna meldde het ziekenhuispersoneel dat er een nog een slachtoffer binnen was gekomen met steekwonden. Beide mannen werden op dat moment geholpen aan hun verwondingen. De 18-jarige verdachte meldde zich rond 01.00 uur op het politiebureau waar hij werd aangehouden en ingesloten.