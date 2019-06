Weer aardbeving in Groningen

De beving werd rond 07.00 uur gemeten bij Garrelsweer en had een kracht van 2.5 op de schaal van Richter. Dit meldt RTV Noord zondag.

Vooral rond Loppersum voelden mensen een flinke beving. Ook hoorden zij een knal. Bij de lokale omroep kwamen het eerste uur na de beving 130 meldingen binnen via de bevingsmelder in de app. Deze beving is de op één na zwaarste beving. De beving in Westerwijtwerd 2,5 week geleden was één van de zwaarste bevingen ooit in Groningen en had een kracht van 3.4 op de schaal van Richter. Die beving werd ook in een groter gebied gevoeld dan de beving van vandaag.