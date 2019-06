Man gewond bij steekincident Terneuzen

Hierbij raakte een man is gewond. Omdat zijn toestand er zorgwekkend uitzag, is een traumahelikopter gewaarschuwd. De man is met een ambulance naar een ziekenhuis in de omgeving vervoerd. Volgens de laatste berichten is zijn toestand ernstig, maar stabiel.

Mogelijk zou het feit, waar de man slachtoffer van is geworden, te maken hebben met een overval, of een poging daartoe, in of bij de Poolse supermarkt die gevestigd is aan het Arsenaalplein in Terneuzen. De exacte aanleiding is onderwerp van onderzoek. De omgeving van de supermarkt is ruim afgezet met linten om de plaats van het incident zo goed mogelijk te onderzoeken. Medewerkers van het team Forensische Opsporing zijn inmiddels ook in Terneuzen aanwezig om sporenonderzoek te doen. Door agenten worden getuigen gehoord die het incident gezien hebben. Voor die mensen is slachtofferhulp ingeschakeld.

Signalement

In de tussentijd zijn agenten op zoek naar twee verdachten die mogelijk bij het steekincident betrokken zouden zijn. Zij zouden te voet zijn gevlucht via de Nieuwstraat. Het zou gaan om twee licht getinte mannen met een mager postuur. Een van de mannen is tussen de 1.70 en 1.75 meter lang en droeg donkere kleding. De ander is tussen de 1.80 en 1.85 meter lang en gekleed in een groen shirt. De man in het groene shirt heeft krullend, donker haar tot in zijn nek.

Getuigen en camerabeelden gezocht

De politie zoekt getuigen van het voorval op het Arsenaalplein. Hebt u gezien wat er daar rond 21.15 uur gebeurd is, of hebt u iets gezien in de omgeving van het Arsenaalplein dat te maken kan hebben met het steekincident, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan via het algemene telefoonnummer (0900-8844) of via Whatsapp (06-12207006). Ook wanneer u over camerabeelden beschikt waar mogelijk iets op staat dat te maken heeft met de gebeurtenis op het Arsenaalplein wordt u verzocht zich te melden. Wellicht hebt u waardevolle informatie die de politie kan helpen bij het oplossen van deze zaak.