Tankstation in stad Groningen overvallen

In Groningen is zondagavond een tankstation aan de Zonnelaan overvallen.

De twee daders droegen donkere kleding en een donkere muts en hun gezichten waren bedekt. Ze gingen er te voet vandoor in de richting van de wijk Selwerd. Of ze iets hebben buitgemaakt is onbekend. De politie heeft met politiehonden naar de daders gezocht.

Dit tankstation is vaker overvallen. De meeste daders zijn uiteindelijk opgepakt. Bij de laatste overval in 2018 ging het om twee jongens van dertien jaar.