Flink wat regen met onweer verwacht op Tweede Pinksterdag

Tweede Pinksterdag start bewolkt, maar er is ook veel ruimte voor de zon. Toch pakt de dag een stuk minder mooi uit dan Eerste Pinksterdag.

Wie er vanmiddag op uit trekt doet er goed aan een paraplu of een poncho mee te nemen, want er worden voor vanmiddag regen- en onweersbuien verwacht. Lokaal kan er veel neerslag vallen. Ook in de avond komen er nog (onweers)buien voor. Dit meldt weeronline maandag.

Ook na Pinksteren, de dinsdag en woensdag, blijft het regenachtig en vallen opnieuw enkele buien, maar de kans op onweer is dan klein. Op deze dagen komt het kwik niet boven de 20 graden uit. Na woensdag wordt het weer wat warmer met middagtemperaturen van 18 tot 24 graden en neemt de buienkans waarschijnlijk iets af.