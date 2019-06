Man aangehouden na steekincident tijdens muziekevenement, politie arresteert nog zes personen

Het slachtoffer, een 36-jarige man uit Teteringen, raakte slechts licht gewond en kon na behandeling zijn weg vervolgen. De verdachte werd overgedragen aan de politie. Hij is vastgezet. In totaal werden bij verschillende incidenten op en rondom het evenement zeven verdachten aangehouden.

Het slachtoffer deed aangifte. Hij vertelde dat een jongeman van rond de 20 jaar opdringerig door het publiek liep en daarbij diverse mensen opzij duwde. Hij draaide zich weer om naar het podium en voelde toen dat hij zelf ook opzij werd getrokken. Hij zag dat dit door diezelfde man werd gedaan. Hij riep tegen hem dat hij rustig aan moest doen omdat hij niet de enige was op het feest. Hij zag dat die knul vervolgens ineens een mes vast had en daarmee drie stekende bewegingen maakte, waarbij hij werd geraakt in zijn rechterzij. Hij werd direct door beveiligers begeleid naar de EHBO post, alwaar de verwonding is behandeld. Hij moet nog wel langs de huisarts voor een Tetanusprik. Zijn relaas wordt door getuigen bevestigd.

Nog zes arrestaties

Tijdens het evenement werd ook nog een 18-jarige man uit Hendrik Ido Ambacht aangehouden omdat hij een beveiliger zou hebben geslagen. Een 16-jarige jongen uit Dordrecht werd gearresteerd ter zake lokaalvredebreuk omdat hij het politiebureau weigerde te verlaten. Hij had daar een HALT verwijzing gekregen omdat hij onder invloed was van alcohol. Een 21-jarige man uit Amstelveen werd aangehouden op de Kloosterlaan omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de mishandeling van een 43-jarige Bredanaar. Twee mannen uit Breda, 32 en 34 jaar, werden gearresteerd ter zake de APV, het verstoren van de openbare orde. Een 16-jarige jongen uit Groningen werd opgepakt omdat hij twee meisjes onzedelijk betast zou hebben. Er werden 19 HALT verwijzingen opgemaakt voor jeugdige alcoholdrinkers en minderjarigen met valse ID-bewijzen.