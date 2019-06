Motorrijder raakt zwaargewond op N276

De hulpdiensten waaronder een traumahelikopter werden rond 10.45 uur opgeroepen. De motorijder heeft waarschijnlijk de middenberm geraakt en vervolgens over de kop geslagen, zo meldt een correspondent van de lokale omroep die ter plaatse is.

De 32-jarige man uit Echt is per ambulance naar het ziekenhuis van Maastricht gebracht. De trauma-arts is meegegaan in de ambulance.