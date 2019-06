Acht aanhoudingen in groot ondermijningsonderzoek

Vandaag zijn vier verdachten aangehouden en vinden er doorzoekingen plaats in 14 panden in Leeuwarden en één in Goutum. Daaronder een coffeeshop, growshop en woningen. Op die locaties wordt gezocht naar geld en drugs, met behulp van gespecialiseerde zoekploegen van Defensie. Naast de 37-jarige hoofdverdachte zijn ook een 39-jarige vrouw en een 44-jarige en een 25-jarige man, allen uit Leeuwarden, aangehouden. Zij zijn ook verdachten binnen dit onderzoek. Gedurende de dag volgden er nog vier aanhoudingen van inwoners uit de gemeente Leeuwarden. Vandaag zijn er in totaal ongeveer 170 mensen in touw met betrekking tot dit onderzoek.

De hoofverdachte wordt ervan verdacht crimineel verkregen vermogen via diverse ondernemingen wit te wassen. Deze gelden werden vervolgens geïnvesteerd in verschillende panden voor verhuur in Leeuwarden. Bij de doorzoekingen op de verschillende locaties nam de politie veel contant geld, vijf dure auto’s, een jetski, een zeven meter lange speedboot, vuurwapens, softdrugs en harddrugs in beslag. Deze goederen zijn aangekocht met crimineel geld en worden hen nu afgepakt. Er wordt beslag gelegd op onder andere 10 panden. De panden vertegenwoordigen een totale WOZ-waarde van meer dan 1 miljoen euro.

Samen een vuist maken

Politie, Openbaar Ministerie en Gemeente Leeuwarden willen met deze actie deze ondermijnende activiteiten stoppen. Cor Reijenga, teamchef Leeuwarden: ‘Dit is een klip en klaar voorbeeld van ondermijning, waarbij de onder- en bovenwereld zich met elkaar vermengen. Als je niets doet, hou je het in stand. We kunnen het echter alleen aanpakken als we met verschillende partijen een vuist maken.’ Daarom hebben politie, OM en de gemeente Leeuwarden vanaf het begin af aan ook andere partners bij het onderzoek betrokken, zoals het UWV en de FIOD. Deze organisaties konden onder het convenant van het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) hun informatie met elkaar delen. Daarmee kregen we een goed beeld van de activiteiten van de verdachten. Reijenga: ‘Daarnaast is de samenwerking met burgers essentieel in dit soort onderzoeken. Ook in dit geval hebben burgers ons geholpen door meldingen bij Meld Misdaad Anoniem.’ Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden, voegt hier aan toe: ‘Ondermijning loont niet. Het is soms een kwestie van lange adem, maar uiteindelijk weten we de daders te vinden. We wachten de rapportage van de politie af. Die leidt ongetwijfeld tot passende bestuurlijke maatregelen.’

Op zoek naar bewijs

Voor de doorzoekingen in de panden werden vandaag gespecialiseerde zoekteams van Defensie ingezet. Deze zoekteams kunnen moeilijke zoekopdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes, of in ruimtes met weinig of geen licht en ook in onveilige situaties. De zoekspecialisten maken onder meer gebruik van geavanceerde middelen als een grondradar. Met een grondradar kan een zoekteam tot enkele meters in de bodem te kijken. Andere apparatuur wordt gebruikt om door muren en objecten te kijken om bijvoorbeeld verborgen ruimtes te ontdekken.