WHO award voor Alliantie Nederland Rookvrij en Rookvrije Generatie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft vandaag de ‘World No Tobacco Award’ toegekend aan de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR), de samenwerking tussen gezondheidsfondsen Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds en bijna 160 partners. De Alliantie krijgt deze internationale erkenning voor de bijzondere prestaties die het tabaksgebruik helpen terugdringen en het tabaksontmoedigingsbeleid bevorderen. De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt in het bijzonder haar waardering uit voor de beweging, die in gang is gezet met de Rookvrije Generatie.

'Met de Rookvrije Generatie heeft de Alliantie Nederland Rookvrij leiderschap getoond om de volksgezondheid te beschermen, door implementatie van tabaksontmoedigingsbeleid te versnellen. Ze hebben bijgedragen aan een herdefiniëring van tabaksontmoediging, door de focus te verleggen naar het beschermen van kinderen', aldus de Wereldgezondheidsorganisatie. 'Het draagvlak is toegenomen, cruciale stakeholders zijn zich gaan mengen in de strijd en er is een maatschappelijk beweging ontstaan.'

Steeds meer plekken rookvrij

'Dankzij deze beweging zijn inmiddels 1000 sportclubs rookvrij, voert bijna een kwart van alle gemeenten beleid om te komen tot een Rookvrije Generatie en hebben diverse bedrijven besloten te stoppen met de verkoop van tabak. Bovendien is het draagvlak in de samenleving voor meer rookvrije plekken heel erg hoog. Ook in de politiek is er steeds meer steun voor tabaksontmoediging en maatregelen om te voorkomen dat kinderen beginnen met roken. Het opnemen door de huidige regering van de Rookvrije Generatie in het regeerakkoord, is daarin een belangrijk kantelpunt geweest', zegt Floris Italianer, directeur van de Hartstichting en voorzitter van ANR. 'We zijn bijzonder trots dat dit veranderende landschap ook internationaal opgemerkt wordt en hopen hiermee andere landen te inspireren.'