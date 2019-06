Groot onderzoek naar ziekten door muggen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 9 miljoen toegekend voor het onderzoek en dat bedrag wordt door zeven publieke organisaties aangevuld tot 10 miljoen. Het onderzoek gaat vijf jaar duren en zal geleid worden door een onderzoeker van het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum. Er zal samengewerkt worden met andere onderzoeksinstituren in Nederland. Dit schrijft de Telegraaf woensdag.

Het is erg belangrijk dat dit onderzoek wordt gedaan, omdat Nederland door zijn waterrijke landschap extra kwetsbaar is voor uitbraken van infectieziekten. Een doel van de onderzoekers is om te ontdekken of reizen, waterbeheer en het landschap bijdragen aan de kans op een uitbraak. Ook wordt gekeken naar de invloed van de klimaatverandering. Naar gelang de uitkomsten moet Nederland maatregelen treffen, zodat het beter is voorbereid op een uitbraak.