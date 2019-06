Nieuwe informatie in cold case Sjef Klee

Daarbij is getuigen of mensen die mogelijk over meer informatie beschikken, verzocht zich te melden bij de politie. In de dagen na deze oproep zijn er bij de politie nieuwe informatie en tips binnengekomen. Dat heeft ertoe geleid dat het team dat onderzoek naar deze zaak doet verder is uitgebreid.

Over de aard van de nieuwe informatie kunnen op dit moment geen aanvullende mededelingen worden gedaan. Echter wordt deze informatie wel verder onderzocht. Om dit verder uit te lopen, is het team dat onderzoek naar deze zaak doet aangevuld en uitgebreid. De politie houdt hoop dat ze de nabestaanden van Sjef Klee na bijna 24 jaar eindelijk antwoorden kan geven.



Nog niet verjaard

De inschatting van het onderzoeksteam is dat in Treebeek nog altijd mensen zijn die informatie hebben over deze zaak en dit nog niet gedeeld hebben. De politie onderzoekt mogelijkheden om met deze mensen in contact te komen en benadrukt dat het delen van informatie via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) tot de mogelijkheden behoort. Doordat er in de zaak Klee sprake is van moord, is het nog altijd mogelijk om diegene die de dood van Sjef op zijn of haar geweten heeft te berechten.



Dank

De politie dankt eenieder die zich al gemeld heeft met informatie. Elk detail kan voor doorslaggevend belang zijn. De hulp van het publiek leidt in ruim de helft van alle cold cases tot een doorbraak in het onderzoek. Vermoedelijk lopen in Nederland nog honderden mensen rond die informatie hebben over onopgeloste moordzaken als deze. Informatie die nog niet met de politie gedeeld is. Er is een bedrag van 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de vervolging van diegene die verantwoordelijk is voor de dood van Sjef Klee.



Over de zaak Klee

Zondagochtend 10 september 1995 verliet de destijds 26-jarige Jozef (Sjef) Klee uit Heerlen samen met een tweede persoon café ‘het Trefpunt’ in de wijk Treebeek in Brunssum. Het tweetal ging naar de woning van een vriend van Sjef. Daar dronken ze een fles bier, waarna Sjef de woning aan de Pleinstraat in Brunssum verliet. Nog diezelfde ochtend werd zijn lichaam gevonden op het voormalig mijnbouwterrein aan de zijde van de Wenckebachstraat in Treebeek. Hij bleek te zijn doodgeschoten.