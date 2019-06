Uitslag examens laat door storing langer op zich wachten

Dit jaar zouden de cijfers voor het eerst automatiach worden ongevoerd in plaats van door de scholen zelf, maar als gevolg van een fout duurt dit langer dan verwacht. Dit melden meerderre media woensdag.

SomToday is een leerlingvolgsysteem dat de definitieve cijfers automatisch invoert. Het probleem zit hem in de n-term, de correctie die landelijk per vak wordt doorgevoerd in het eindcijfer naar gelang de moeilijkheidsgraad van het eindexamen. De n-term is standaard ingesteld op ‘1’, terwijl die in werkelijkheid per vak varieert. Bovenbouw-afdelingsleider Jos Bruning van het Stedelijk Gym in Nijmegen in het AD: 'Daardoor zijn we nu iets langer aan het rekenen. We willen natuurlijk gegarandeerd zeker weten dat de eindcijfers kloppen.'

De vertraging van de uitslag zal tussen de een en twee uur duren, is de inschatting. De andere 460 scholen zijn aangesloten bij Magister en daar is het centraal invoeren van de n-termen wel gelukt.