Districtelijk hennepteam ontruimt kwekerijen

Het districtelijk hennepteam in De Markiezaten heeft afgelopen dinsdag op verschillende adressen in het gebied hennepkwekerijen ontmanteld.

In een woning aan de Hazenberg in Roosendaal werd een onderzoek ingesteld naar aanleiding van een in werking zijnde hennepkwekerij. Ter plaatse bleek dat in de garage drie ruimtes waren gemaakt waar in totaal 82 hennepplanten stonden. De elektriciteit werd fraudeleus verkregen waardoor besloten werd de woning van het energienetwerk af te sluiten.

Klundert

In een woning aan de Kreeck te Klundert werd in een slaapkamer een onlangs geoogste hennepkwekerij aangetroffen. Op moment van aantreffen was men reeds begonnen met het ontmantelen en lagen gebruikte delen verspreid over de bovenverdieping. Er waren vermoedelijk 185 hennepplanten gekweekt en werd uit onderzoek vastgestelde dat er vermoedelijk een aantal maal henneptoppen waren gedroogd. Ook hier bleek dat de elektrische inrichting in de woning was gemanipuleerd en de benodigde elektriciteit op fraudeleuze wijze werd verkregen. De woning betreft een huurwoning en de huur wordt opgezegd zodat de bewoner naar andere woonruimte op zoek zal moeten.

Zevenbergschen Hoek

In een loods achter een woning aan de Hoge Zeedijk te Zevenbergschehoek werd eveneens een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. In de loods waren drie ruimtes ingericht met in bloei staande hennepplanten. In deze ruimtes stonden 260 hennepplanten. Er was ook een deel ingericht als hennepstekkerij en stonden er 154 jonge stekken. In de loods werden voorts een groot aantal verpakkingen aangetroffen met in totaal 13720 gram gedroogde henneptoppen.

Uit onderzoek is vastgesteld dat er eerdere oogsten uit deze hennepkwekerijen zijn behaald. Ook hier bleek de elektriciteit illegaal te zijn aangesloten.

Alle woningen zijn afgesloten van het energienetwerk en kunnen, na betaling van enkele forse energierekeningen, weer aangesloten worden op het energienetwerk.

Tegen alle verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt. Alle inbeslaggenomen goederen met een waarde van enkele tienduizenden euro’s en de hennepplanten met een geschatte straatwaarde van 145000 euro zijn inmiddels ter vernietiging overgebracht.