Brandje op hoogte in Vlaardingen

Vanavond heeft korte tijd brand gewoed in een flat aan de Zwaluwenlaan in Vlaardingen.

De brand woedde in een keuken op de achtste etage van een flatgebouw. Zwarte rook perste zich door een raam naar buiten. De brandweer is bezig met de brandbestrijding. De brandslang is met een touw naar boven gehesen. Eén persoon is in een ambulance nagekeken.