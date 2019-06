Grote brand bij Europarcs Poort van Amsterdam

Bij Europarcs Poort van Amsterdam in Uitdam is woensdagavond een grote brand uitgebroken.

Er is brand uitgebroken in een vakantiewoning en de brandweer is met groot materieel uitgerukt naar het vakantiepark aan de Zeedijk.

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat de brand met flinke rookontwikkeling gepaard gaat. Er zouden zich geen persoonlijke ongelukken hebben voorgedaan.

Omstreeks 21.50 uur kon het sein 'brand meester' gegeven worden. De toedracht van de brand is niet bekend.