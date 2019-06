Huizen in Zundert ontruimd na mislukte plofkraak

De politie rukte met veel agenten uit en heeft huizen in de omgeving van de Molenstraat ontruimd en de weg afgezet. Dit meldt Omroep Brabant donderdag.

Zs omwonenden moesten hun huizen verlaten en zijn in een restaurant opgevangen. De daders zijn ervandoor op een brommer of een scooter. Ze hebben verschillende spullen die gebruikt werden bij de poging de pinautomaat op te blazen achtergelaten. Woordvoerder van de politie tegen de lokale omroep: 'Alle spullen die ze gebruikt hebben zitten nog in de pinautomaat of liggen daarvoor. En daar is dus ook een explosief bij.'

Het explosief werd aangetroffen bij een filiaal van de ABN Amro. Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie hebben het explosief inmiddels verwijderd. Zij doorzoeken nu het hele gebouw van de bank en de politie doet sporenonderzoek.

Ook de brandweer en de ambulance kwamen ter plaatse voor ondersteuning.