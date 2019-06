FNV en CNV stemmen in met pensioenakkoord

Na een positieve uitspraak van de leden in het Pensioenreferendum heeft het Ledenparlement van de FNV ingestemd met het pensioenakkoord van vakbonden, kabinet en werkgevers. Het Algemeen Bestuur van het CNV heeft op basis van deze uitslag besloten in te stemmen met het pensioenakkoord. Een ruime meerderheid van 79 procent stemde voor.

In het referendum van het FNV zijn in totaal 375.823 stemmen uitgebracht. Van hen stemde 76 procent voor en 23 procent tegen. 1 procent gaf geen mening. Het opkomstpercentage ligt hiermee op 37 procent. Dit is de hoogste opkomst bij een FNV-referendum tot nu toe.

Van Wijngaarden van het CNV: ‘Onze leden tonen zich kritisch over het akkoord. Maar deze ledenraadpleging toont ook aan dat het nut heeft om lid te zijn van een vakbond: je kunt meepraten en hebt een beslissende stem in een belangrijk akkoord. Nooit eerder stonden ledenraadplegingen zo in de belangstelling.’

Han Busker van het FNV is bijzonder blij dat de vereniging tot dit besluit is gekomen. Busker: ‘Met het nieuwe contract wordt het vertrouwen van jonge mensen in het pensioenstelsel hersteld en krijgen zelfstandigen makkelijker toegang tot het pensioensysteem. De FNV is de afgelopen week overal in het land geweest om het akkoord uit te leggen en te bespreken, in afgeladen zalen en op de werkvloer, in de havens en op de kantoren. Dat is de FNV waar ik voorzitter van wil zijn.’