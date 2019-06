Illegaal gokken en verdovende middelen in horecagelegenheid

Tijdens een integrale horecacontrole in een pand aan de Hofwijckstraat vrijdagavond 14 juni 2019 zijn verdovende middelen en een illegale gokzuil aangetroffen. De politie hield één persoon. Deze gaf een valse naam op, stond gesignaleerd voor openstaande hechtenis en was ongewenst vreemdeling.

De controle vond plaats naar aanleiding van signalen, dat men in deze gelegenheid illegaal kon gokken en harddrugs kon gebruiken. Rond 22.00 uur betraden medewerkers van de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, gemeente en politie (Integraal Horeca Team en district West) het pand.

Er zijn tientallen wikkels en xtc-pillen aangetroffen en een illegale gokzuil, waarvan een aantal bezoekers en personeel gebruik van hadden gemaakt. Er is aangetoond dat bezoekers gebruik maakten van deze illegale gokzuil. Enkele bezoekers en een personeelslid waren in het bezit van wikkels met verdovende middelen en er is aangetoond dat er in het café drugs werd gebruikt.

De exploitant van deze horeca-gelegenheid zal als verdachte worden gehoord.