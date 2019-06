Waterschap weert zwaar verkeer op zeven bruggen

Waterschap Scheldestromen heeft onderzoek gedaan naar het draagvermogen van zijn bruggen. Gebleken is dat enkele bruggen niet meer geschikt zijn voor zwaar verkeer. Het waterschap gaat daarom beperkingen voor deze bruggen instellen. Vanaf deze week worden bij deze bruggen borden met een gewichtsbeperking en/of aslastbeperking geplaatst.

Om de verkeersveiligheid en de beschikbaarheid van de wegen en bruggen te garanderen en schade eraan te voorkomen, moeten we de belasting van de bruggen beperken. Dit betekent dat de bruggen gesloten worden voor voertuigen die zwaarder zijn dan een bepaald gewicht en/of voertuigen die een aslast hebben die hoger is dan een bepaald gewicht. Aan beide zijden van de bruggen plaatst het waterschap verkeersborden waarop de beperking is aangegeven. Daarnaast komen er voorwaarschuwingsborden op de aansluitende wegen.

Voor het instellen van deze beperking moet het waterschap verkeersbesluiten nemen. Gezien de ernst van de situatie kiest het waterschap ervoor om de borden te plaatsen voordat de verkeersbesluiten zijn genomen. Alle borden worden binnen nu en drie weken geplaatst.

Om welke bruggen gaat het?