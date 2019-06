Man veroordeeld voor mishandelen en verkrachten ex-partner

De man verbleef met zijn vriendin in het huis van zijn broer. Toen ze ruzie hadden heeft hij haar meerdere keren in haar gezicht gestompt, gekrabd en deodorant in haar gezicht gespoten. De volgende dag sloeg en schopte hij haar in haar buik. Ook dwong de man haar op haar knieën en stopte zijn penis in haar mond. Vervolgens plaste hij in haar mond. Het slachtoffer sprak later - buiten op straat - de politie aan.

Vernederd

Alles wijst er op dat de man zijn ex-vriendin vooral diep en pijnlijk wilde vernederen en haar wilde laten zien wie de baas was. Hij heeft haar een paar dagen lang onmenselijk behandeld en lijkt er geen rekening mee te hebben gehouden wat dit met haar zou doen. Hier komt bij dat het slachtoffer in een kwetsbare positie verkeerde omdat ze pas 18 jaar was, verliefd op hem was en samen met de man naar Tiel was gekomen. Daar kende ze verder niemand. De man maakte hier ernstig misbruik van. Het slachtoffer gaf tijdens de zitting aan dat de gebeurtenissen veel impact op haar gehad hebben. Ze vindt het moeilijk om mensen te vertrouwen.

Hogere straf dan geëist

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. De rechtbank vindt een hogere straf passend, omdat zij zwaar meeweegt dat het slachtoffer doelbewust en pijnlijk vernederd is door de man. De rechtbank legt ook een aantal bijzondere voorwaarden op, waaronder een contactverbod met het slachtoffer, een locatieverbod en een verplichting om mee te werken aan psychiatrisch onderzoek. Hier had de officier van justitie ook om verzocht.