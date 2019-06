Brand in schuur

Rond 8.15 uur werd woensdagmorgen de brandweer gealarmeerd voor een brand in een schuur aan de Armehoefstraat in Lennisheuvel. De brandweer kwam met twee blusvoertuigen en een waterwagen ter plaatse.

Wat er precies in brand stond is niet bekend, wel kwam een brandweerman met een kruiwagen met smeulend zaagmeel naar buiten. De brandweer heeft de schuur geventileerd. De weg was enige tijd afgesloten en ook kwam de politie ter plaatse. Over de oorzaak en eventuele schade van de brand is niets bekend.