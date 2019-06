Kinderen vinden overleden persoon in bos

Kinderen van de groepen 6,7 en 8 van basisschool de Vlechter in Vlijmen, zijn tijdens een bosspel op het lichaam van een overleden persoon gestuit. Het zou om iemand gaan die zichzelf van het leven had beroofd.

De directeur van de school zegt tegenover Omroep Brabant dat twee leerlingen van dichtbij met het lichaam zijn geconfronteerd en negen andere kinderen stonden iets verder weg. Nadat zij het bericht kreeg van de kampleiding, is de directrice van de school direct naar Son gereden.

De kinderen zijn eerst op de locatie opgevangen en later terug gebracht naar school. Hier stonden de ouders al op hen te wachten. In overleg met Slachtofferhulp is het kamp in aangepast vorm voortgezet.