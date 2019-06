Gevangenisstraffen voor schietpartij begraafplaats Roermond

Rechtbank Limburg heeft vandaag twee broers veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf wegens een dubbele poging tot moord. De officier van justitie had 12 jaar (voor de schutter) en 10 jaar geëist. De rechtbank vond dit te weinig voor een dubbele poging tot moord.

De aanleiding was een ruzie van een van die broers met een van de twee slachtoffers over een meisje. De mannen hadden op zondagmiddag 29 april 2018 met elkaar afgesproken bij begraafplaats Kitskensberg te Roermond. Na aankomst schoot de andere broer direct op de twee mannen die aankwamen. Deze raakten ernstig gewond.

Overige straffen

Een jongere broer die de auto bestuurde kreeg 6 jaar cel voor het medeplegen van poging doodslag op de beide mannen (van voorbedachte raad werd hij vrijgesproken). Degene bij wie de drie broers het wapen ophaalden dat daarna gebruikt is, kreeg 6 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk voor verboden wapenbezit. Die straf viel lager uit omdat hij in angst leefde dat de (familie van) de broers hem iets aan zouden doen vanwege het afleggen van een verklaring over dat wapen.