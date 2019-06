Meisje (15) overleden na verkeersongeval

Een 15-jarige meisje uit Heerhugowaard is woensdagavond rond 23.20 uur om het leven gekomen bij een dodelijk verkeersongeval in haar woonplaats. Het ongeval vond plaats op de Westtangent.

Het slachtoffer fietste over de Westtangent toen zij werd aangereden door een personenauto. Het meisje overleed ter plaatse aan verwondingen. Uit onderzoek bleek dat nog een personenauto was betrokken bij de aanrijding. Beide bestuurders, een 26-jarige en een 28-jarige man uit Heerhugowaard, zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De rijbewijzen en telefoons van de verdachten werden in beslag genomen.