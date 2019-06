Lichaam aagetroffen achter woning in Oost-Souburg

De politie heeft donderdagavond achter een woning aan de Zweewijksingel in Oost-Souburg het lichaam van een overleden persoon aangetroffen.

Na het aantreffen van het lichaam is een plaats delict ingericht omdat niet duidelijk was hoe de persoon om het leven is gekomen.

Uit het eerste onderzoek is de doodsoorzaak van het slachtoffer nog niet bekend. Het lichaam is voor onderzoek overgebracht naar een mortuarium. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend gemaakt.