Man aangehouden op verdenking van zware mishandeling

Een 20-jarige man uit Barneveld is in de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 juni 2019 rond 04.00 uur aangehouden op verdenking van zware mishandeling.

De man wordt er van verdacht in de Sint Jacobstraat een 45-jarige man uit Hoedekenskerke te hebben mishandeld.

Agenten belast met horecatoezicht zagen dat vier mannen plotseling met elkaar in gevecht gingen. Een van hen, naar later bleek de 45-jarige man uit Hoedekenskerke, kwam hierbij ten val en werd toen hij op straat lag door de verdachte geschopt. Een van de politiemensen kon de verdachte snel wegtrekken, maar het kostte nog moeite om hem aan te houden, omdat hij zich agressief bleef gedragen en niet mee wilde werken aan zijn arrestatie. Ook een andere man bleef zich met de aanhouding bemoeien. Agenten moesten deze man dwingen te vertrekken.

Drank in het spel?

Het slachtoffer was buiten bewustzijn en is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Hij heeft nog geen verklaring kunnen afleggen.

De verdachte is meegenomen naar het politiebureau, waar hem een ademanalyse is afgenomen (uitslag 810 ug/l). Hij heeft de nacht in de cel doorgebracht en wordt zaterdag verhoord. De politie zet het onderzoek naar de vechtpartij en de mogelijke aanleiding voort.