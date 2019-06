Identiteit aangetroffen lichaam Westdorpe onbekend

Het stoffelijk overschot dat zaterdag in een weiland in Westdorpe is aangetroffen, blijkt van een vrouw te zijn. Dat is gebleken uit het onderzoek dat de politie heeft ingesteld. ot op heden is de identiteit van het slachtoffer niet vastgesteld. Daarom roept de politie de hulp in van het publiek. Weet u wie het slachtoffer is, mist u iemand in uw directe omgeving of heeft u andere informatie? Bel dan nu de politie, op 0900-8844.