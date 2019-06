Regiedebuut Instinct van Halina Reijn openingsfilm Nederlands Film Festival

De psychologische thriller over een ervaren psychologe die ondanks haar expertise geobsedeerd raakt door een zedendelinquent, zal in première gaan in aanwezigheid van hoofdrolspelers Carice van Houten en Marwan Kenzari. Beide acteurs genieten internationale faam en maken hun opwachting op de feestelijke rode loper-première in Stadsschouwburg Utrecht. Topkapi Films produceerde Instinct en Halina Reijn en Carice van Houten initieerden en coproduceerden de film met hun bedrijf Man Up. Het Nederlands Film Festival (NFF) start op 27 september en loopt tot en met 5 oktober 2019.

Carice van Houten (Game of Thrones) speelt in Instinct Nicoline, een psychologe in een TBS-kliniek die verstrikt raakt in een machtsspel met haar cliënt Idris. Idris, gespeeld door Marwan Kenzari (Wolf, Aladdin), staat op het punt om voor het eerst op onbegeleid verlof te gaan. Nicoline is sceptisch en probeert zijn verlof te verhinderen, waardoor Idris langzaam transformeert in de manipulatieve man die ze vanaf het begin al in hem zag. Bijrollen zijn voor onder meer Marie-Mae van Zuilen, Ariane Schluter, Betty Schuurman, Pieter Embrechts, Tamar van den Dop, Robert de Hoog, Juda Goslinga en Akwasi Owusu Ansah.

Man Up-coproducenten Halina Reijn en Carice van Houten: “Wij zijn vereerd en trots dat het NFF een intieme en confronterende film als Instinct heeft gekozen als zijn opening.”

NFF Algemeen Directeur Silvia van der Heiden over de openingsfilm: “Ik ben bijzonder trots dat wij met de eerste regie van Halina Reijn kunnen openen. Deze belangwekkende film snijdt een onderwerp aan, waarbij juist de vrouwelijke invalshoek zo interessant is.”

Halina Reijn

Het scenario van Instinct is geschreven door Esther Gerritsen op basis van een idee van Halina Reijn naar aanleiding van ware gebeurtenissen. Gerritsen is onder meer bekend van haar romans De Trooster, Roxy en Dorst. Eerder werkte ze mee als coscenarist van de speelfilms Nena en Dorst. Halina Reijn heeft vele glansrollen op haar naam staan, zowel theater (Obsession, La Voix Humaine, Hedda Gabler) als film (Zus & Zo, Zwartboek, Valkyrie) en is sinds 2012 verbonden aan Ivo van Hove’s ITA. In 2005 debuteerde ze met de roman Prinsesje Nooitgenoeg en in 2013 publiceerde ze samen met Carice van Houten de bestseller Antiglamour. Ook schreef ze diverse columns zoals de wekelijkse column in de zaterdagbijlage van de Vlaamse krant De Morgen. Instinct is haar eerste speelfilm als filmregisseur.

Instinct is geproduceerd door Topkapi Films in coproductie met Man Up en BNNVARA. De film is tot stand gekomen met steun van het Nederlands Filmfonds, de Netherlands Film Production Incentive en CoBO. Distributeur September Film brengt de film vanaf 3 oktober uit in de bioscoop.

Publiekspremière op het NFF

Tegelijkertijd met de officiële openingspremière op vrijdag 27 september in de Stadsschouwburg Utrecht presenteert het NFF de publiekspremière van Instinct. Kaarten hiervoor zijn binnenkort verkrijgbaar via www.filmfestival.nl. Gedurende het festival is Instinct ook in het reguliere festivalprogramma van het NFF te zien.