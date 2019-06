Sein brand meester schoonmaakbedrijf Halle

Bij schoonmaakbedrijf Facility Groep aan de Fortstraat in Halle (gemeente Bronckhorst) is dinsdag een zeer grote brand uitgebroken.

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft extra tankautospuiten en een extra waterwagen ter plaatse laten komen. Ook komt er extra personeel voor aflossing in verband met de warme weersomstandigheden.

Knallen

Er zijn schoonmaakmiddelen in het pand aanwezig. En er waren ook knallen gehoord. Alle personen zijn inmiddels uit het pand. Omwonenden die last hebben van de rook ( en er is veel rookontwikkeling) wordt aangeraden ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten. Er is een adviseur gevaarlijke stoffen ter plaatse. Dit meldt Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Volgens de brandweer werden op het dak werkzaamheden verricht vanwege asbestsanering. Bij de brand is geen asbest vrijgekomen.

Update 13.30 uur

De brandweer heeft dinsdagmiddag rond 13.30 uur het sein brand meester gegeven. Het nablussen gaat nog even duren. Er komt hiervoor een kraan ter plaatse voor de sloopwerkzaamheden.

Asbest

De grootte van het perceel dat door de brand is getroffen betreft een oppervlakte van 25 x 50 meter. Het deel van het dak waar asbest in zit verwerkt is ingestort. Het asbest is op het perceel gebleven. De Omgevingsdienst en Salvage gaan nu maatregelen nemen om de asbest ter plaatse op te ruimen.