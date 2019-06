Vorig jaar 527 schietincidenten in Nederland

In 2018 werden 527 schietincidenten geregistreerd.

Dat is gemiddeld 1,5 schietincident per dag. In de afgelopen anderhalf jaar kwamen 44 mensen om het leven door het vuurwapengeweld. Dit schrijft de Telegraaf op basis van cijfers die zijn opgevraagd bij de Nationale Politie.

De Nationale Politie geeft aan dat vooral de georganiseerde misdaad veel zware automatische wapens gebruikt. De hoeveelheid onderschepte wapens daalt wel. n 2017 haalde de politie nog 101 automatische wapens van straat, in 2018 waren dat er nog maar 76. Maar het gaat hier slechts om geregistreerde wapens, zo benadrukt de landelijke protefeuillehouder wapens Dick Schouten.

Toename gebruik handgranaten

Criminelen gebruiken bij afpersingen en intimidaties steeds vaker levensgevaarlijke handgranaten. In 2017 waren er 22 incidenten met zware explosieven, vorig jaar al 43.