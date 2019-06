Tiener (17) aangehouden voor brandstichting in school

Woensdagavond heeft de politie in Amsterdam een 17-jarige verdachte aangehouden voor brandstichting in een school aan de Dapperstraat in Oost. 'De man werd na zijn aanhouding overgebracht naar een politiebureau en ingesloten voor verhoor', zo laat de politie donderdag weten.

Molotovcocktails

'In de school was dinsdag 18 juni brand ontstaan en op basis van het eerste onderzoek bleek sprake te zijn van brandstichting door een persoon die de school was komen binnenlopen met flessen vermoedelijk brandbare vloeistof', aldus de politie. Hij stichtte brand en nam de benen. Nadat de brand was geblust, werd het schoolgebouw ontruimd. De recherche startte direct een uitgebreid onderzoek. Dat leidde uiteindelijk naar de verdachte, een 17-jarige Amsterdammer.

Slachtofferhulp

De politie neemt de zaak hoog op. ‘Het genomen risico door de verdachte is erg groot. Er is weliswaar niemand gewond geraakt, maar dat neemt niet weg dat het incident voor onrust en gevoelens van angst in de school en buurt heeft gezorgd’, aldus een rechercheur. Voor scholieren en medewerkers van de school is na het incident slachtofferhulp ingeschakeld.