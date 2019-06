Scooterrijder ernstig gewond na val op 's-Gravelandseweg Schiedam

Op de 's-Gravelandseweg in Schiedam is donderdagmiddag een scooterrijder ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval.

De bestuurder kwam ten val en raakte gewond aan het hoofd. Een ambulance en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Omdat de traumahelikopter van Rotterdam reeds elders was ingezet kwam de traumahelikopter vanuit Amsterdam ter plaatse. Het slachtoffer is later met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.