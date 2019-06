Jongeren kunnen steeds makkelijker sigaretten kopen

Het aantal jongeren dat tabak probeert te kopen is ten opzichte van 2016 gedaald maar de jongeren die het proberen krijgen het bij tabakswinkels en supermarkten wel makkelijker mee. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Slaagkans gestegen

De NVWA heeft onderzoeksbureau Breuer&Intraval gevraagd het koopgedrag van jongeren te onderzoeken en na te gaan hoe groot de kans is dat jongeren onder de 18 jaar er in slagen tabak te kopen. 'Bij tabakswinkels is de slaagkans gestegen van 62% in 2016 naar 94% in 2018. Bij supermarkten is de slaagkans gestegen van 53% naar 81%', aldus de NVWA.

Boetes

Bij 4.923 risicogerichte controles op naleving van de leeftijdsgrens hebben inspecteurs 589 keer gezien dat een jongere die mogelijk nog geen 18 jaar was probeerde tabak te kopen. Bij 139 van deze kooppogingen (24%) werd de leeftijd door de verkoper niet of niet goed gecontroleerd. Deze bedrijven hebben een boete gekregen. 2 maal is de verkoop stilgelegd omdat er sprake was van het herhaaldelijk overtreden van de regels.

Nieuwe toezichtmethode

De NVWA zet het komende jaar haar risicogerichte toezicht voort. Daarnaast ontwikkelt de NVWA een nieuwe toezichtmethode waarbij gebruik gemaakt wordt van 17-jarige testkopers.