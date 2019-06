Gevangenisstraffen voor neersteken advocaat

Dader onbekend gebleven

Een 21-jarige plaatsgenoot kreeg daarvoor 8 jaar cel opgelegd. De derde verdachte, een 23-jarige man eveneens uit Amsterdam, werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De daadwerkelijke steker is onbekend gebleven.

Zonder aanleiding neergestoken

De advocaat had op 26 september 2017 een afspraak met een potentiële cliënt op haar kantoor. Na een kort gesprek werd zij zonder aanleiding door de man neergestoken. Ze raakte daarbij ernstig gewond aan haar gezicht en hoofd. Tot op de dag van vandaag is niet duidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij.

Opdracht aangenomen

De rechtbank oordeelt dat de 21-jarige man de opdracht om de advocate te steken heeft aangenomen en uitgezet. De 22-jarige man regelde onder andere het vervoer en is ook meegegaan naar Zoetermeer. Hij kreeg een hogere straf opgelegd omdat hij ook is veroordeeld voor verboden wapenbezit, mishandeling en belediging. Voor het bewust en nauw samenwerken van de 23-jarige verdachte met de anderen is geen bewijs. Hij is alleen als chauffeur opgetreden.

Professioneel en gewetenloos

De rechtbank acht poging moord bewezen. De mannen maakten een weerzinwekkend plan en zijn op pad gegaan om de advocate op levensgevaarlijke wijze te verwonden. Hierbij gingen ze professioneel en gewetenloos te werk. Dat het slachtoffer niet is overleden, is niet aan de mannen te danken geweest.