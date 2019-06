Sigarettenpakjes worden allemaal donkergroen-bruin

Alle verpakkingen van sigaretten en shag krijgen dezelfde donkergroen-bruine kleur. Het streven is dat dit op 1 juli 2020 wordt ingevoerd. Op voorstel van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de ministerraad vrijdag ingestemd met een wetswijziging die dit regelt.

‘Plain packaging’

Met deze zogenaamde ‘plain packaging’ zullen verpakkingen zich alleen nog maar van elkaar onderscheiden door de merknaam en merkvariant. De gezondheidswaarschuwingen - inclusief afschrikwekkende plaatjes - blijven op de verpakking staan.

Rookvrije generatie

Staatssecretaris Blokhuis: 'We hebben met dit kabinet de ambitie om in 2040 een rookvrije generatie te realiseren. Dat betekent dat elk kind dat in deze jaren wordt geboren niet eens op het idee komt om te gaan roken. Tabaksproducten minder aantrekkelijk maken, speelt daarbij een belangrijke rol. Met deze wetswijziging komt de rookvrije generatie weer een stap dichterbij.'

Nationaal Preventieakkoord

Het invoeren van ‘plain packaging’ is een van de maatregelen uit het Nationaal Preventie-akkoord. Naast het minder aantrekkelijk maken van tabaksverpakkingen wordt tabak ook duurder en op minder plekken zichtbaar en beschikbaar om te kopen.

Openbare plekken rookvrij

Ook worden steeds meer openbare plekken rookvrij, zoals schoolpleinen, speeltuinen en ziekenhuizen. Op deze manier willen de partners van het Nationaal Preventieakkoord bereiken dat jongeren en zwangere vrouwen in 2040 niet meer roken. En dat het aantal rokende volwassenen daalt naar minder dan 5%.