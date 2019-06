Politie zoekt dronepiloot die bijna in aanvaring kwam met traumaheli

Gelukkig kreeg de alerte piloot, die op dat moment een patiënt vervoerde, het voor elkaar om veilig landen. De politie is vanaf dat moment bezig om de bestuurder van de drone op te sporen. Via sociale media en burgernet is onmiddellijk een oproep naar buiten gegaan. Veel burgers hebben meegedacht en al tips doorgegeven.

Op een gegeven moment is de politie bij een man aan de deur geweest die er van verdacht werd met zijn drone de ‘bijna botsing’ met de traumaheli te hebben veroorzaakt. Zijn drone en telefoon met daarop een speciale applicatie voor de drone werden in beslag genomen. De drone-eigenaar was zeer meewerkend en werd niet aangehouden. Uit nader onderzoek bleek dat deze drone niet om 17.55 uur in de omgeving van het MST of het Janninkscomplex was geweest. Dus zoekt de politie verder.