Man (49) gewond na conflict in woning Zaandam

Vrijdagavond is bij een conflict in een woning aan De Brandaris in Zaandam rond 21.30 uur een 49-jarige man gewond geraakt. 'Het slachtoffer liep verwondingen op door een scherp voorwerp', zo laat de politie zaterdag weten.

Verdachte (19) aangehouden

De politie heeft in de omgeving van de woning een 19-jarige verdachte uit Zaandam aangehouden. De politie stelt een onderzoek in naar wat er precies is gebeurd. Het slachtoffer is voor behandeling meegenomen naar het ziekenhuis. De verdachte is voor onderzoek en verhoor meegenomen naar het politiebureau.