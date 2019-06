Droogte zorgwekkend in het oosten van het land

Weerman Ben Langkamp van Weerplaza zegt, terugblkkend op de droogte die Nederland vorig jaar teisterde, tegen de Stentor: 'Vorig jaar was het echt extreem en zeldzaam.' Maar een deel van Nederland zit nu al op hetzelfde droogteniveau als vorig jaar. Uit berekeningen van het Waterschap Vechtstromen blijkt de stijging van het neerslagtekort in Twente langs bijna dezelfde lijn te verlopen als bij de extreem droge zomer van 2018, zo weet Tubantia. Het waterschap tegen de krant: 'Met name op de plaatsen waar we geen water aan kunnen voeren, zoals op de hogere zandgronden begint dit zorgelijk te worden.'

Neerslagtekort

Het neerslagtekort – het verschil tussen wat er aan regen valt en dat wat aan water verdampt - zit nu al fors boven het gemiddelde van de laatste 30 jaar. Waterschap Vechtstromen: 'De aankomende week zullen we in grote delen van ons gebied interen op onze voorraad water. In het bijzonder op plaatsen waar we geen water uit IJsselmeer of IJssel kunnen aanvoeren.'

Verdampte water niet aangevuld

Door de hoge temperaturen van dit weekend zal er 5 tot 6 mm water per dag verdampen. De temperaturen gaan na het weekend iets omlaag. Dan zal de verdamping teruglopen tot 2 tot 4 mm per dag. Echter, omdat er de komende week weinig tot geen neerslag wordt verwacht, wordt het wat er dat verdampt niet aangevuld. Waardoor het neerslagtekort nog verder stijgt.

Lankamp tegen de krant: 'Voor de vakantieganger die in eigen land blijft is het prettig dat er weinig regen valt, maar voor de natuur is het afzien. Zeker omdat de natuur nog moet herstellen van vorig jaar.’