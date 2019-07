Grote brand verwoest bedrijfspand Haren

Zondagavond brak bij een bedrijf aan de Emmalaan in het Groningse Haren even na 21.00 uur een grote brand uit. 'Deze brand heeft in de directe omgeving voor veel overlast gezorgd. Bewoners van de woningen in de directe omgeving van de brand moesten hun huis verlaten. Zij zijn in de buurt opgevangen', zo laat de brandweer weten.

Elektrische scootmobielen

Bij deze brand, die enige uren duurde, zijn veel brandweercollega’s ingezet. Dit heeft tot overlast in de omgeving gezorgd doordat er toegangswegen moesten worden afgezet voor de toevoer van bluswater. Hoe de brand ontstaan is, is niet duidelijk. In het pand waren onder andere elektrische scootmobielen aanwezig en accu’s, deze zijn allemaal bij de brand betrokken geraakt.

Rook

Er kwam veel rook vrij die in de wijde omgeving te zien en te ruiken was. Vanwege de overlast is er een NL alert verstuurd waarin de omgeving werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen. De overlast van de rook heeft tot in de nacht geduurd. Er zijn in de omgeving ook roetdeeltjes neergekomen. Deze kunnen met veel water worden weggespoeld. De brandweer is maandag tot in de vroege ochtend bezig geweest met het nablussen. Gelukkig zijn er bij de brand geen gewonden gevallen.