Werk haven 'plat' door cao-conflict bij Svitzer

Om een bedrijfseconomische crisis bij Svitzer te bezweren, zijn de werknemers vanaf 2014 gemiddeld 8,5 uur per week meer gaan werken, zonder dat daar een loonsverhoging tegenover stond. Nu Svitzer weer zwarte cijfers schrijft, willen de werknemers dat Svitzer de lonen aanpast aan het aantal gewerkte uren.

Svitzer-directie weigert hardnekkig

Asmae Hajjari van FNV Havens: 'We hebben ook voorgesteld om bijvoorbeeld een langlopende cao af te sluiten, voor vijf jaar in plaats van één. Zodoende is Svitzer in de gelegenheid om de reparatie van de kloof tussen loon en gewerkte uren over meerdere jaren uit te smeren. Maar de Svitzer-directie weigert hardnekkig om constructief mee te denken over een oplossing voor het cao-conflict. Dit terwijl Svitzer zich naar buiten presenteert als een sociaal bedrijf. Onbegrijpelijk!'

Jos Hilberding van Nautilus International noemt het bespottelijk dat de werkgever de pijnpunten van de werknemers consequent negeert. 'Er is geen enkele financiële reden om zo gierig richting de slepers te zijn, behalve om de portemonnee van de aandeelhouder te spekken.'

Vorige week hebben de bonden een indringende brief gestuurd naar de managing director van Svitzer, de heer Nilaus, in Denemarken. Hierin roepen ze hem op om zijn verantwoordelijkheid te nemen en het ontstane cao-conflict in Nederland met respect voor de wensen van de werknemers op te lossen. Want ook deze werknemers dragen bij aan het internationale succes van Svitzer.

Achtergrondinformatie

Tijdens de cao-onderhandelingen is door en namens alle werknemers van Svitzer een petitie aangeboden aan de directie om aandacht te vragen voor de betaling van de extra gewerkte uren. Op 1 april 2019 hebben de vakbonden hun ultimatum gestuurd aan Svitzer. De werknemers voeren sinds 6 april actie voor een eerlijke cao. Tijdens de werkonderbreking op 19 juni jl. hebben de Svitzer-werknemers ouderen opgehaald in het verzorgingstehuis en rondgevaren.

Het havensleepbedrijf Svitzer is een dochteronderneming van de Deense multinational A.P. Moller-Maersk. Maersk Line is de grootste containerrederij ter wereld. De terminal-divisie, APMT, exploiteert tientallen terminals wereldwijd, waaronder twee in Rotterdam. Svitzer opereert behalve in Nederland, ook in tal van andere havens binnen en buiten Europa. De cao geldt voor 63 werknemers.