Kind vast in wipkip in Sint-Oedenrode

Maandagavond moest de brandweer eraan te pas komen om een kind te bevrijden uit een zogeheten wipkip bij De Helden van Kien aan de Bremhorst in Sint-Oedenrode.

Flink geschrokken

De brandweer was snel ter plaatse, vele brandweerlieden waren immers al op de kazerne voor hun wekelijkse oefenavond. Nadat het kind vrij was werd het speeltoestel door de brandweer afgezet met rood/wit lint. Het kind wat flink geschrokken was kwam er verder zonder kleerscheuren vanaf.