Slachtoffer (22) steekincident Plein 40-45 overleden

Het 22-jarig slachtoffer van het steekincident dinsdagmiddag 2 juli op de Slotermeerlaan bij Plein 40-45 is overleden. Dit heeft de politie woensdagochtend bekendgemaakt.

Aanhouding verdachte

'Een 33-jarige man uit Amsterdam kon kort na het steekincident worden aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen en/of mensen die beelden hebben', aldus de politie.

Melding

Kort voor 14.00 uur kreeg de politie melding van een steekincident. Daarbij raakt één man ernstig gewond. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij is later aan zijn verwondingen overleden.

Rechercheonderzoek

De recherche is een onderzoek gestart. Daarbij wil het onderzoeksteam graag spreken met getuigen die mogelijk iets gezien hebben van het steekincident of de momenten kort daarvoor. Ook mensen die (video)beelden hebben worden dringend verzocht contact op te nemen met de recherche.

Beperkingen

De 33-jarige verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Vanwege de beperkingen is de politie terughoudend in het verstrekken van informatie. Vrijdag 5 juli zal de verdachte worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.