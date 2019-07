Privacywaakhond: betaalgegevens niet zomaar gebruiken voor reclame

Veel zorgen

De afgelopen weken hebben veel mensen gebeld en gemaild naar de AP. Zij maken zich zorgen over de plannen van een bank die hun betaalgegevens wil gebruiken voor reclame. Deze onrust is voor de AP aanleiding om de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een brief te sturen. In deze brief staan de spelregels voor banken als zij de betaalgegevens voor andere doeleinden willen gebruiken dan oorspronkelijk de bedoeling was toen de klant een rekening opende.

Privacyregels

Katja Mur, bestuurslid van de AP: ‘Betaalgegevens geven zo’n beetje een compleet beeld van iemands leven: waaraan besteed je je geld, van welke verenigingen ben je lid, met wie ga je om, welke patronen zijn zichtbaar? Daarom vindt de AP het belangrijk de bankensector te wijzen op de privacyregels.’

Mogelijk meer banken

Recent heeft een bank zijn privacystatement gewijzigd en zijn klanten daarover geïnformeerd. Daarin staat onder meer dat de bank van plan is betaalgegevens te gaan gebruiken voor direct marketing-aanbiedingen. De AP heeft aanwijzingen dat meer banken betaalgegevens van klanten verwerken voor direct marketing-doeleinden. Daarom heeft de AP ervoor gekozen alle banken via hun brancheorganisatie NVB te waarschuwen.