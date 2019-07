18 jaar cel voor doden vrouw en brandstichting flat Kanaleneiland

Een 71-jarige man is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar. De man heeft op 21 juni vorig jaar zijn vrouw gedood en vervolgens brand gesticht in een flat aan de Marco Pololaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Ook heeft door zijn schuld een politieagent zwaar lichamelijk letsel opgelopen.

‘Vrouw dood, ik heb het gedaan’

Op 21 juni 2018, rond tien over half negen ’s avonds, krijgt de meldkamer een melding van een flatbrand in Utrecht. De politie is als eerste ter plaatse. Enkele agenten gaan het flatgebouw in om eventuele slachtoffers en bovengelegen woningen te evacueren. Rond datzelfde moment meldt de verdachte zich bij een politiebureau. De man zegt daar: ‘Vrouw dood, in de woning, ik heb het gedaan’. De man wordt vervolgens aangehouden en er worden sporen, onder andere op zijn kleding, veilig gesteld. Vlak voor zijn aanhouding heeft de man nog gebeld met één van zijn dochters en toegegeven dat hij zijn vrouw heeft gedood en de brand heeft gesticht.

Steekletsels

In de woning is het lichaam van een vrouw gevonden. Na vergelijking van gebitsgegevens is vast komen te staan dat het lichaam van de 69-jarige echtgenote van de verdachte is. Het lichaam was zwaar aangetast door de brand en deels verkoold. Uit onderzoek blijkt dat zij door diverse steekletsels om het is leven gekomen en dat zij al voor de brand is overleden. In de woning is een jerrycan en zijn sporen van ontbrandbare vloeistoffen gevonden. Op camerabeelden van een benzinestation is te zien dat de man rond half negen die avond benzine tankt.

Het staat voor de rechtbank vast dat de man zijn vrouw om het leven heeft gebracht en daarna de woning in brand heeft gestoken. Tijdens die brand hebben agenten de flat geëvacueerd. Eén agent is in het trappenhuis overvallen door de sterke rookontwikkeling waardoor hij heeft moeten besluiten om een raam te forceren en uit dat raam te springen. Hij kwam toen op een afdakje terecht en is daarbij zwaar gewond geraakt.

Volledig toerekeningsvatbaar

Op zitting heeft de man verklaard dat hij niet meer weet wat er die dag precies gebeurd is; hij zegt te kampen met geheugenverlies. De rechtbank gelooft dit niet. Onderzoekers hebben ook met de man gesproken en kunnen voor dit geclaimde geheugenverlies geen aanknopingspunten vinden. Zij hebben ook geen stoornis bij de man kunnen vaststellen waardoor hij volledig toerekeningsvatbaar is. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank onder andere gekeken naar straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd. In deze zaak zijn er diverse strafverzwarende omstandigheden, zoals de proceshouding van de man en het feit dat hij zijn echtgenote, de moeder van zijn 11 kinderen, in haar eigen huis heeft gedood.