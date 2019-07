17 aanhoudingen bij criminaliteitscontrole in Limburg

Donderdag vond er in Limburg een grootschalige criminaliteitscontrole plaats. Op vier locaties verspreid door de provincie controleerde de politie met als doel de proactieve aanpak van diverse criminaliteitsvormen zoals woninginbraken, mobiel banditisme en ondermijning.

In totaal namen ruim 300 personen deel aan de controle, waaronder agenten van de Landelijke Eenheid, Koninklijke Marechaussee en specialistisch personeel zoals vreemdelingenpolitie en (financieel-economische) rechercheurs. 17 personen zijn uiteindelijk aangehouden.

Er werden verschillende aanhoudingen verricht, onder andere voor mensensmokkel, rijden onder invloed van alcohol of drugs, valsheid van documenten en het in bezit hebben van wapens. Het ging dan om het in bezit hebben van pepperspray, maar ook een slagwapen werd aangetroffen. Ook werden bij een bestuurder diverse inbrekerswerktuigen aangetroffen.

Een andere bestuurder viel op voor het in bezit hebben van een grote hoeveelheid chemicaliën die gebruikt wordt voor het voorbereiden van de productie van harddrugs. Daarnaast is er bij een persoon ruim 18.000 euro in beslag genomen op verdenking van witwassen.

Tevens zijn er verschillende boetes uitgeschreven, onder andere voor het besturen van een voertuig tijdens een rijontzegging en het rijden met ongeldige kentekenplaten. Het uiteindelijke bedrag dat aan boetes is geïnd, wordt nog door de politie geïnventariseerd.