Toename SOA's Oost-Gelderland, vooral onder jongeren

Jongeren in Oost-Gelderland onder de 20 jaar hebben vaker een soa dan jongeren tussen 20 en 25 jaar. Dit blijkt uit de cijfers van de centra seksuele gezondheid in Oost-Nederland. Met het oog op de Wereld Kus Dag aanstaande zaterdag 6 juli brengen de 5 GGD’en uit Gelderland en Overijssel deze uitkomst naar buiten. Reden: de ‘vrij veilig’-boodschap is voor jongeren onder de 20 extra belangrijk.

Onder de 20

Veilige seks betekent niet dat je het beter bij een kus kunt houden, benadrukt projectcoördinator seksuele gezondheid voor Oost-Nederland, Rinske van der Bij. 'Maar we zien wel dat we onze ‘vrij veilig’-voorlichting nog meer op de jongeren onder de 20 moeten richten.'

Chlamydia meest gevonden soa

Het is de eerste keer dat de doelgroep jongeren er uitgelicht wordt in de jaarlijkse peiling (Thermometer) van de vijf centra seksuele gezondheid in Oost-Nederland. Gelet op de leeftijd van de bezoekers in 2018, hadden jongeren onder de 25 het vaakst een soa. Ook hadden lager opgeleide jongeren vaker een soa dan hoogopgeleide jongeren. De soa’s die bij jongeren het meest werden gevonden, waren chlamydia (18,7%) en gonorroe (2,3%). Chlamydia werd verhoudingsgewijs vaker gevonden bij heteroseksuele jongeren, gonorroe bij MSM-jongeren (mannen die seks hebben met mannen).

Risicogroepen steeds beter bereikt

Overigens geldt voor alle bezoekers bij de vijf centra dat chlamydia het meest wordt gevonden. Daarna volgt gonorroe, syfilis, hiv en hepatitis B. Het vindpercentage stijgt bij de centra in Oost-Nederland al jaren: van 14,1% in 2009 naar 19,2% in 2018. In 2018 was het vindpercentage in Oost-Nederland wederom hoger dan landelijk (18,3%). 'Wij concluderen dat we de risicogroepen voor soa’s steeds beter bereiken', aldus van Der Bij.