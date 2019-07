Fietsster (47) zwaargewond na aanrijding, auto doorgereden

In Enschede is een 47-jarige vrouw in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt nadat zij door op haar fiets werd aangereden door een auto. Dit meldt de politie zaterdag.

Zwaargewond

Het verkeersongeval vond rond 01.55 uur plaats op de Pathmossingel ter hoogte van de Zwedeweg. De vrouw, een 47-jarige inwoonster van Enschede, raakte bij het ongeval zwaargewond. De auto is na het ongeval doorgereden zonder dat de bestuurder zijn identiteit bekend heeft gemaakt', aldus de politie.

Aanhouding

De politie trof iets later in de nacht, op de Burgemeester Raveslootsingel in Almelo een rijdende auto aan die schade had. De bestuurder, een 33-jarige man uit Enschede, werd aangehouden. De politie onderzoekt of deze auto en bestuurder te maken hebben met het bovenstaande verkeersongeval. Daarvoor is zij dringend op zoek naar getuigen die de aanrijding of het kenteken van de auto die betrokken was bij de aanrijding hebben gezien.