Kippen omgekomen bij brand in Kiel-Windeweer

Bij een grote brand aan de Vossenburg in het Groningse Kiel-Windeweer zijn honderdduizend kippen om het leven gekomen.

Door nog onbekende oorzaak brak er zondagmorgen brand uit in twee schuren waar kippen werden gehouden. Ondanks de inzet van de brandweer kon niet worden voorkomen dat de schuren in vlammen opgingen.

De brandweer had het vuur in een uur onder controle. Onderzoek moet uitwijzen wat de toedracht is van de brand.