Grote brand in Leunen

In de oude melkfabriek aan de Leunenseweg in Leunen is zondagmorgen een grote brand uitgebroken.

De brandweer is met groot materieel uitgerukt om de brand te bestrijden en overslag naar andere panden te voorkomen. In de nabijheid staat een dierenkliniek. Hiervoor is het sein 'zeer grote brand' gegeven.